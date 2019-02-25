الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 635 سلة غذائية للنازحين في مديرية حيران بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 635 سلة غذائية، تزن 47 طنًا، على النازحين والمتضررين في قرى السادة الشباكية والسادة المغتربين والسادة الشمالية في مديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 3,800 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

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