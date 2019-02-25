استعلام عن مدفوعات مكتب العمل برقم السداد ورقم الإقامة من خلال موقع وزارة العمل

نتابع استعلام عن مدفوعات مكتب العمل برقم الإقامة، حيث أتاحت بوابة وزارة العمل خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل، ضمن عدد من الخدمات الالكترونية المتاحة عبر رابط الرسمي الخاص بالوزارة على الإنترنت حتى يمكن لجميع الوافدين بالمملكة العربية السعودية معرفة رسوم مكتب العمل باستخدام رقم الاقامة أو رقم الحدود الكترونيا، خاصةً عقب تطبيق الرسوم الجديدة للوافدين حسب القيمة المالية المحددة رسمياً من الوزارة ومكتب العمل بما يتماشى مع خطوة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتحقيق رؤية 2030 المستقبلية، بالإضافة إلى سعيها تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المتواجدة بالمملكة من خلال إتاحة استعلام رصيد مدفوعات مكتب العمل وتجديد الإقامة بشكل إلكتروني وهو ما نوضحه بشكل مفصل في السطور التالية.

استعلام عن مدفوعات مكتب العمل

بوابة وزارة العمل السعودية خصصت بوابة الخدمات الالكترونية التابعة لها عبر النت بغرض تيسير الأمور على الوافدين، حتى يمكنهم الاستفسار عن دفع رسوم مكتب العمل عن طريق رقم الاقامة وغيرها من خدمات تجديد رخص عمل وافد برقم الرخصة، أو الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل الكترونياً.

كيفية الاستعلام عن رصيد مكتب العمل

حساب وزارة العمل الخاص بك على الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن من خلاله الاستفادة من كافة خدمات مكتب العمل، حيث تباشر بخطوة تسجيل الدخول على رابط الاستعلام المباشر بوزارة العمل والتنمية، ثم اختيار الخدمة المراد الاستفسار عنها لوافد أو مقيم ليطلب منك الموقع كتابة بعض البيانات عن حسابك مثل رقم الاقامة، رقم الحدود، رقم رخصة العمل للوافد المستعلم عنه مع تسجيل رمز التحقق المرئي على الصفحة والضغط على استعلام أو إصدار رخصة عمل وافد.

استعلام مهنة برقم الهوية

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الاستعلام عن موظف سعودي

الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل

نوهت بوابة وزارة العمل والتنمية الخدمات الالكترونية عن ضرورة التأكد من صحة المعلومات المدخلة لضمان فعالية خدمة استعلام عن مدفوعات مكتب العمل برقم السداد ورقم الإقامة، ومعرفة صلاحية رخصة العمل بعد السداد أيضاً.