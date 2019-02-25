بموافقة خالد الفيصل.. إنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على إنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة. صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على إنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة. ويساهم المكتب في تعزيز مبادرات الجهات الحكومية والأهلية وتحفيزها للمشاركة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.



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