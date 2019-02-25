شكرا لقرائتكم خبر عن «الفهد.. روح القيادة» يختتم محطته الخارجية الأولى بالكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

نظمت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة»، اليوم (الاثنين)، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، الحفل الختامي للمعرض، فيما يختتم المعرض غداً الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩ محطته الخارجية الأولى والنسخة الرابعة في الكويت، معلناً بذلك انتقال المعرض إلى محطته الخامسة التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشهد الحفل الختامي تكريم فريق عمل المعرض بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور حسن الانصاري، ومديرة إدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري الكويتي المهندسة سحر العقاب، وعضو اللجنة التنفيذية المدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.

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وقال السليمان خلال حفل التكريم: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للمعرض وعلى رأسهم الأمير محمد بن فهد، على دعمهم المستمر لإنجاح المعرض، كما أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالكويت، والقائمين على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، والجهات الحكومية بدولة الكويت، على تقديمهم جميع التسهيلات والدعم اللازم، كما أشكر أعضاء فريق العمل الذين أثبتوا قدرتهم على أداء المهمة على أكمل وجه».

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة التنظيمية أهالي وزوار دولة الكويت إلى استثمار اليوم الأخير لزيارة المعرض، موضحة أن الزوار اطلعوا طوال فترة المعرض على سيرة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، من خلال ما تم توفيره من أسلوب شيق في تلقي المعلومات من خلال عرض بانورامي للمحتوى، والمتمثل في استخدام الشاشات والصور بما في ذلك تقنية «الهولوجرام»، كما أطلعوا على مقتنياته الشخصية والأوسمة والأوشحة التي تقلدها، ووثائق رسمية ومخططات عدة وأفلام وثائقية، وعلى ما يزيد عن 1000 صورة بعضها نشر لأول مرة.

ولفتت إلى أن المعرض شهد تخصيص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، إذ يتميز هذا المعرض عن سابقيه بصور تعرض للمرة الأولى عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.