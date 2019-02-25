السعودية | الملك سلمان يلتقي ميركل خلال القمة العربية الأوروبية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يلتقي ميركل خلال القمة العربية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم، مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب الألماني المتحدث باسم الحكومة ستيفن زايبرت، ومستشار السياسة الأوروبية ايفا كورسيبيوس، ومستشار السياسة الخارجية جان هيكير، والمستشار الاقتصادي لارس هيندرك، ومدير القسم السياسي راينر رودولف.