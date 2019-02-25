استعلام عن فواتير الكهرباء بالسعودية برقم الهوية أو رقم الحساب ..والاشتراك في خدمة الفاتورة...

قامت الشركة السعودية للكهرباء يوم 28 من نهاية كل شهر ميلادي، ليكون هو موعد إصدار الفواتير المستحقة على المشتركين بشكل إلكتروني، وهي من ضمن الخدمات المطورة والمستجدة ، والتي أعلنت عنها شركة الكهرباء السعودية لإستبدال التعامل بالفاتورة الورقية والعمل بالفاتورة الإلكترونية ، ومن خلال تلك المقالة سنستعرض تفاصيل الإستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب .

خدمة استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو برقم الحساب وهو الرقم الأصح، الذي يتم إدخاله في المربع الحواري على الموقع المرفق أدناة، والذي يتطلب كذلك إدخال الرمز التأكيدي وإتمام عملية الاستعلام عن قيمة الفواتير المستحقة على المشترك، وقمنا بتوفير شرح حول طريقة قراء مصطلحات فاتورة الكهرباء الإلكترونية، والتعرف على مكان وجود رقم الحساب.

وأشارت شركة الكهرباء إلى بعض الخدمات التي تهم بشدة المشتركين داخل المملكة، وعلى رأسهم خدمة الإعتراض على فواتير الكهرباء، وخدمة وخدمة التعرف على شرائح الاستهلاك وتكلفة كل شريحة على حسب نوعية المستخدم .

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وقامت الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خدمة تيسير لسداد فواتير الكهرباء، وقامت نشر فيديو يشرح كيفية الاستفادة من خدمة تيسير ، وكذلك كيفية تقسيط الفواتير المتراكمة على العميل، أو إلغاء الاشتراك في خدمة تيسير، وذلك من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء.

واليكم هذا الفيديو التي تم نشره للتوضيح