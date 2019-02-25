شكرا لقرائتكم خبر عن «سلطان الطبية» تُنظم الملتقى السنوي الثالث للجودة وسلامة المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

نظَّمت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، الملتقى السنوي الثالث للجودة وسلامة المرضى، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ جمادى الآخرة، تحت شعار «كن جزءاً من التطوير»، بحضور مدير مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتور سعود الشلاش.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز قيم الجودة ونشر الوعي بمفاهيمها، وبناء جسور التواصل المتبادل بين الأقسام المختلفة في المدينة الطبية، مع ترسيخ فكرة العمل الجماعي لتحسين مستوى الخدمة الصحية المُقدمة وفق معايير الجودة العالمية.وأوضح مدير إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى العميد سلطان بن إبراهيم الألمعي، أن الملتقى يناقش العديد من المحاور التي تشمل محاضرات وورش عمل عن معايير الاعتماد من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مع عرض إنجازات الأقسام الطبية ونتائج مؤشرات الأداء ومشاريع التطوير والخطط الاستراتيجية، والبيانات الإحصائية للأقسام الطبية، وإبراز مدى فاعلية أنشطة إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى والإدارات الطبية والفنية في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع وأسرهم.