عاجل ..إستقالة قصى الفواز رئيس الإتحاد السعودى لكرة القدم من منصبه

قدم اليوم قصي الفواز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقالته من منصبه لظروف خاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم الاثنين25/2/2019 ، وقال إتحاد القدم في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قدم عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما أيضاً من منصبهما، وذلك لإرتباطاتهما العملية.

كما أضاف البيان” سيتولى لؤي السبيعي، نائب رئيس الاتحاد، مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية “لإنتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، وذلك استناداً لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي لإتحاد الكرة.

وقد قام قصي الفواز بالشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، على الثقة والدعم اللذين وجدهما، وتعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتمنى للإتحاد السعودي التوفيق خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارية ناجحة قادرة على إكمال المسيرة بما يحق طموحات محبي الكرة السعودية، وقد تولى قصي الفواز رئاسة اتحاد الكرة في الثالث من أكتوبر الماضي، بعد أن تم انتخابه بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.