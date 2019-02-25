الأرصاد تحذر الطائف والهدا من هطول أمطار رعدية اليوم

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كلاً من محافظات الطائف، ميسان، الهدا، الشفا والأجزاء المجاورة لهما، مشيرة أنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ومن ناحية أخرى، طالبت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين بضروة أخذ الحيطة والحذر عند قيادة السيارة في مهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مشددة على عدم استخدام الهاتف الجوال منعاً لحدوث الصواعق.

وتابعت إدارة الدفاع المدني بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الموجودة على موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على سلامتكم وأمنكم.