، بحلقة خاصة.. القناة السعودية تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي ،

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شاركت القناة السعودية بتغطية خاصة عن اليوم الوطني الكويتي الـ٨٥ في الرياض بارك؛ إذ رصدت الحلقة مشاعر السعوديين الذين احتفلوا باليوم الوطني الكويتي، واعتبروا هذه المناسبة غالية على السعوديين قبل الكويتيين؛ لما يجمعهم من جيرة وقرابة وعوائل مشتركة، ومحبة تجاوزت الحدود.
وتفصيلاً، انتقل استديو برنامج صباح السعودية في حرم السوق في حلقة خاصة، قدمها عهد ناصر وعبدالله السعدي في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية استمرت التغطية مع نهى الحربي، بمشاركة من دولة الكويت مع المذيع عيد الرشيدي.
وكان ضيوف التغطية من الكويت في المجال السياسي الدكتور استقلال العازمي، وفي المجال الاجتماعي إبراهيم النجدي، والجانب الرياضي حضر الناقد والكاتب سعد فلاح، إضافة إلى مشاركة الشاعر حمدان الديحاني.
وتحدث الضيوف من دولة الكويت، كلٌّ في مجاله، عن العلاقة الكويتية - السعودية التي تمتد عشرات السنين، وترابطهم العائلي والاجتماعي، والعلاقة التي تجاوزت كل العقبات حتى جمعت شعبين على العسر واللين.
وأكد الضيوف أن الكويتيين يعتبرون السعودية بلدهم الثاني، والشقيقة الكبرى، والملجأ لهم في كل شيء، حتى بات المواطن الكويتي لا يشعر بغربة وهو في السعودية، علاوة على احتضانها الحرمين؛ وهذا أكسبها أهمية للعالم الإسلامي.
وتضمنت الحلقة كذلك فقرة تراثية مع المنارة، وهي شخصية سيدة كويتية، تتكلم عن المأكولات والشعبيات من الملابس والمجوهرات المعروفة بها الكويت، وبعض العادات الكويتية المتوارثة.
بحلقة خاصة.. القناة السعودية تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
شاركت القناة السعودية بتغطية خاصة عن اليوم الوطني الكويتي الـ٨٥ في الرياض بارك؛ إذ رصدت الحلقة مشاعر السعوديين الذين احتفلوا باليوم الوطني الكويتي، واعتبروا هذه المناسبة غالية على السعوديين قبل الكويتيين؛ لما يجمعهم من جيرة وقرابة وعوائل مشتركة، ومحبة تجاوزت الحدود.
وتفصيلاً، انتقل استديو برنامج صباح السعودية في حرم السوق في حلقة خاصة، قدمها عهد ناصر وعبدالله السعدي في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية استمرت التغطية مع نهى الحربي، بمشاركة من دولة الكويت مع المذيع عيد الرشيدي.
وكان ضيوف التغطية من الكويت في المجال السياسي الدكتور استقلال العازمي، وفي المجال الاجتماعي إبراهيم النجدي، والجانب الرياضي حضر الناقد والكاتب سعد فلاح، إضافة إلى مشاركة الشاعر حمدان الديحاني.
وتحدث الضيوف من دولة الكويت، كلٌّ في مجاله، عن العلاقة الكويتية - السعودية التي تمتد عشرات السنين، وترابطهم العائلي والاجتماعي، والعلاقة التي تجاوزت كل العقبات حتى جمعت شعبين على العسر واللين.
وأكد الضيوف أن الكويتيين يعتبرون السعودية بلدهم الثاني، والشقيقة الكبرى، والملجأ لهم في كل شيء، حتى بات المواطن الكويتي لا يشعر بغربة وهو في السعودية، علاوة على احتضانها الحرمين؛ وهذا أكسبها أهمية للعالم الإسلامي.
وتضمنت الحلقة كذلك فقرة تراثية مع المنارة، وهي شخصية سيدة كويتية، تتكلم عن المأكولات والشعبيات من الملابس والمجوهرات المعروفة بها الكويت، وبعض العادات الكويتية المتوارثة.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
08:30 PM
رصدت المشاعر الأخوية بين الشعبين والروابط المشتركة التي تجاوزت الحدود
شاركت القناة السعودية بتغطية خاصة عن اليوم الوطني الكويتي الـ٨٥ في الرياض بارك؛ إذ رصدت الحلقة مشاعر السعوديين الذين احتفلوا باليوم الوطني الكويتي، واعتبروا هذه المناسبة غالية على السعوديين قبل الكويتيين؛ لما يجمعهم من جيرة وقرابة وعوائل مشتركة، ومحبة تجاوزت الحدود.
وتفصيلاً، انتقل استديو برنامج صباح السعودية في حرم السوق في حلقة خاصة، قدمها عهد ناصر وعبدالله السعدي في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية استمرت التغطية مع نهى الحربي، بمشاركة من دولة الكويت مع المذيع عيد الرشيدي.
وكان ضيوف التغطية من الكويت في المجال السياسي الدكتور استقلال العازمي، وفي المجال الاجتماعي إبراهيم النجدي، والجانب الرياضي حضر الناقد والكاتب سعد فلاح، إضافة إلى مشاركة الشاعر حمدان الديحاني.
وتحدث الضيوف من دولة الكويت، كلٌّ في مجاله، عن العلاقة الكويتية - السعودية التي تمتد عشرات السنين، وترابطهم العائلي والاجتماعي، والعلاقة التي تجاوزت كل العقبات حتى جمعت شعبين على العسر واللين.
وأكد الضيوف أن الكويتيين يعتبرون السعودية بلدهم الثاني، والشقيقة الكبرى، والملجأ لهم في كل شيء، حتى بات المواطن الكويتي لا يشعر بغربة وهو في السعودية، علاوة على احتضانها الحرمين؛ وهذا أكسبها أهمية للعالم الإسلامي.
وتضمنت الحلقة كذلك فقرة تراثية مع المنارة، وهي شخصية سيدة كويتية، تتكلم عن المأكولات والشعبيات من الملابس والمجوهرات المعروفة بها الكويت، وبعض العادات الكويتية المتوارثة.
، بحلقة خاصة.. القناة السعودية تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي ،
المصدر : الخليج 365
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