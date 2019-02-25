، الرامي السعودي عطاالله العنزي يحقق المركز الـ12 على العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن بطولة كأس العالم المقامة في الهند

حقَّق لاعب المنتخب السعودي للرماية عطاالله العنزي المركز الـ12 على العالم في مسابقة مسدس ضغط الهواء، وذلك ضمن بطولة كأس العالم للرماية على البندقية والمسدس التي انطلقت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، وتستمر حتى الأول من مارس المقبل، بمشاركة 500 رامٍ، يمثلون 60 دولة.

ونال العنزي المركز الـ12 بتحقيقه "580" نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأول،فيما ستنطلق غدًا مسابقة البندقية (ضغط الهواء) بمشاركة الراميَيْن فايز العنزي ومبارك الدوسري.

يُذكر أن الوفد السعودي في البطولة يضم 6 رماة برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي الذي تابع استعدادات الرماة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود، إضافة إلى اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري قبل بدء المنافسات التي تضم عددًا كبيرًا من أبطال العالم في اللعبة، وتشهد منافسة قوية.