، خلفان: الخميني أخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته فجاع شعب إيران ،

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انتقد قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، أداء الحكومة الإيرانية، والفساد الذي ترتكبه ضد الشعب.
جاء ذلك عبر سلسلة تغريدات قائلاً: "عندما يجوع شعب في بلد مثل إيران فاعلم أن الفساد الحكومي وصل إلى أسفل درجاته نزولاً من القمة".
وأضاف قائد شرطة دبي السابق، وفقًا لما نشرته "اليوم السابع": "عندما جاءت ثورة إسلامية -كما أُشيع عنها في إيران وقتها- كنت ممن استبشر خيرًا، إلى أن أعلن الخميني تصدير الثورة، وأخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته فقلت إن وصوله كارثة حتى على إيران. اليوم نظام ملالي نظام لطمي قمعي لصوصي، والشعب في عوز شديد، والحكم في يد الفقيه الذي لا يفقه شيئًا".
خلفان: الخميني أخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته فجاع شعب إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
انتقد قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، أداء الحكومة الإيرانية، والفساد الذي ترتكبه ضد الشعب.
جاء ذلك عبر سلسلة تغريدات قائلاً: "عندما يجوع شعب في بلد مثل إيران فاعلم أن الفساد الحكومي وصل إلى أسفل درجاته نزولاً من القمة".
وأضاف قائد شرطة دبي السابق، وفقًا لما نشرته "اليوم السابع": "عندما جاءت ثورة إسلامية -كما أُشيع عنها في إيران وقتها- كنت ممن استبشر خيرًا، إلى أن أعلن الخميني تصدير الثورة، وأخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته فقلت إن وصوله كارثة حتى على إيران. اليوم نظام ملالي نظام لطمي قمعي لصوصي، والشعب في عوز شديد، والحكم في يد الفقيه الذي لا يفقه شيئًا".
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
08:20 PM
انتقد أداء الحكومة ونظام الملالي القمعي
انتقد قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، أداء الحكومة الإيرانية، والفساد الذي ترتكبه ضد الشعب.
جاء ذلك عبر سلسلة تغريدات قائلاً: "عندما يجوع شعب في بلد مثل إيران فاعلم أن الفساد الحكومي وصل إلى أسفل درجاته نزولاً من القمة".
وأضاف قائد شرطة دبي السابق، وفقًا لما نشرته "اليوم السابع": "عندما جاءت ثورة إسلامية -كما أُشيع عنها في إيران وقتها- كنت ممن استبشر خيرًا، إلى أن أعلن الخميني تصدير الثورة، وأخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته فقلت إن وصوله كارثة حتى على إيران. اليوم نظام ملالي نظام لطمي قمعي لصوصي، والشعب في عوز شديد، والحكم في يد الفقيه الذي لا يفقه شيئًا".
، خلفان: الخميني أخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته فجاع شعب إيران ،
المصدر : الخليج 365
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