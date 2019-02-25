، ترامب: تقدُّم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأمريكي يمدِّد مهلة المفاوضات الاقتصادية مع بكين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية، كان من المقرر سريانها الجمعة القادمة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس ترامب اليوم إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مارألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضًا أن يحقق الجانبان تقدُّمًا إضافيًّا.

وتحدث الرئيس ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.