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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية، كان من المقرر سريانها الجمعة القادمة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.
وقال الرئيس ترامب اليوم إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مارألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضًا أن يحقق الجانبان تقدُّمًا إضافيًّا.
وتحدث الرئيس ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.
ترامب: تقدُّم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-25
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية، كان من المقرر سريانها الجمعة القادمة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.
وقال الرئيس ترامب اليوم إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مارألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضًا أن يحقق الجانبان تقدُّمًا إضافيًّا.
وتحدث الرئيس ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
08:12 PM
الرئيس الأمريكي يمدِّد مهلة المفاوضات الاقتصادية مع بكين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية، كان من المقرر سريانها الجمعة القادمة، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.
وقال الرئيس ترامب اليوم إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مارألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضًا أن يحقق الجانبان تقدُّمًا إضافيًّا.
وتحدث الرئيس ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.
، ترامب: تقدُّم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،
المصدر : الخليج 365
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