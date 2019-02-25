محمد بن مسعود - الدمام - مستفيداً من فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة طغت السلبية على مباراة الإياب ضمن دور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بينفريق الاتحاد السكندري وضيفه الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب برج العرببالإسكندرية . واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في هذا اللقاء، وبهذه النتيجة تأهل فريق الهلال رسميًا إلى دور نصف النهائيلبطولة زايد للأندية الأبطال، نظير انتصاره في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعودبالرياض بثلاثية نظيفة، كما ودع الاتحاد السكندري البطولة. في مباراة طغت عليها السلبية .. الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس زايد عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-25 طغت السلبية على مباراة الإياب ضمن دور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بينفريق الاتحاد السكندري وضيفه الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب برج العرببالإسكندرية . Advertisements واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في هذا اللقاء، وبهذه النتيجة تأهل فريق الهلال رسميًا إلى دور نصف النهائيلبطولة زايد للأندية الأبطال، نظير انتصاره في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعودبالرياض بثلاثية نظيفة، كما ودع الاتحاد السكندري البطولة. 25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 08:10 PM مستفيداً من فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة مستفيداً من فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة طغت السلبية على مباراة الإياب ضمن دور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بينفريق الاتحاد السكندري وضيفه الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب برج العرببالإسكندرية . واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في هذا اللقاء، وبهذه النتيجة تأهل فريق الهلال رسميًا إلى دور نصف النهائيلبطولة زايد للأندية الأبطال، نظير انتصاره في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعودبالرياض بثلاثية نظيفة، كما ودع الاتحاد السكندري البطولة. ، في مباراة طغت عليها السلبية .. الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس زايد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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