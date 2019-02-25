، مهرجان الهجن.. "الكايد" يحقق أفضل توقيت زمني في شوط "الجذاع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تربة المضمار" خضعت للتحاليل حرصًا على المطايا

انطلقت، اليوم، خامس أيام الأشواط الافتتاحية بواقع (30) شوط بكار وقعدان في سن "جذاع" من مسافة ستة كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين؛ وذلك رفعًا لجاهزية مطاياهم المشاركة في المهرجان.

وحقق "الكايد" العائدة ملكيته إلى خلف الشمري أفضل توقيت زمني بواقع تسعة دقائق و33 ثانية في أشواط الجذاع لليوم الخامس من مسافة ستة كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.

وتنطلق غدًا أشواط الثنايا بكار وقعدان بعدد (20) شوطًا على فترتين صباحية ومسائية من مسافة ثمانية كيلومترات.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي والمشرف على سباقات الهجن، عبدالله بن سعيد المري، أنه تم الانتقال إلى ميدان الملك عبدالعزيز في مضمار ثمانية كيلومترات، الذي تم إنشاؤه أواخر النسخة الماضية من منافسات السباق، وتم الركض فيه بالأشواط الختامية أمام خادم الحرمين الشريفين.

وأكد "المري" أن أبواب المضمار فتحت قبل انطلاق سباقات الهجن بأربعة أيام، وقال: "يعد هذا المضمار من النماذج العصرية التي عمل لها استدامة مع دراسة نوعية التربة وتحليلها بالشكل الذي لا يؤثر على سير المطايا، وأيضًا لا يؤثر على رفع الجاهزية والعروض القوية".

Advertisements