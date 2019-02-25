محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الورد والحلويات والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين شارك جمرك منفذ الرقعي بمحافظة حفرالباطن، اليوم الاثنين، الأشقاء الكويتيين احتفالاتهم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 58 للبلاد. وقدم منسوبو الجمرك الورد والحلويات والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين عبر المنفذ؛ كنوع من المشاركة الأخوية، وتجديداً لأواصر المحبة والصداقة بين البلدين. وتوشح منسوبو الجمرك بأعلام المملكة ودولة الكويت، والتقطوا الصور التذكارية مع المسافرين، بحضور مدير جمرك الرقعي، سامي السليمان، وعدد من مسؤولي المنفذين السعودي والكويتي. بالصور.. منفذ الرقعي يحتفل باليوم الوطني الـ 58 للكويت ‎ عويد التومي الخليج 365 2019-02-25 شارك جمرك منفذ الرقعي بمحافظة حفرالباطن، اليوم الاثنين، الأشقاء الكويتيين احتفالاتهم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 58 للبلاد. Advertisements وقدم منسوبو الجمرك الورد والحلويات والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين عبر المنفذ؛ كنوع من المشاركة الأخوية، وتجديداً لأواصر المحبة والصداقة بين البلدين. وتوشح منسوبو الجمرك بأعلام المملكة ودولة الكويت، والتقطوا الصور التذكارية مع المسافرين، بحضور مدير جمرك الرقعي، سامي السليمان، وعدد من مسؤولي المنفذين السعودي والكويتي. 25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 07:50 PM قدَّم الورد والحلويات والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين قدَّم الورد والحلويات والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين شارك جمرك منفذ الرقعي بمحافظة حفرالباطن، اليوم الاثنين، الأشقاء الكويتيين احتفالاتهم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 58 للبلاد. وقدم منسوبو الجمرك الورد والحلويات والأعلام السعودية الكويتية للمسافرين عبر المنفذ؛ كنوع من المشاركة الأخوية، وتجديداً لأواصر المحبة والصداقة بين البلدين. وتوشح منسوبو الجمرك بأعلام المملكة ودولة الكويت، والتقطوا الصور التذكارية مع المسافرين، بحضور مدير جمرك الرقعي، سامي السليمان، وعدد من مسؤولي المنفذين السعودي والكويتي. ، بالصور.. منفذ الرقعي يحتفل باليوم الوطني الـ 58 للكويت ‎ ،

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