، دوري المدارس.. 47 محافظة ومدينة لصناعة جيل جديد لـ"كرة القدم السعودية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل في 47 محافظة ومدينة منافسات دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لهذا العام، ويهدف إلى تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل رياضة كرة القدم السعودية يتواكب مع رؤية 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الكروية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.

ويشارك في دوري المدارس 118000 طالب من مختلف محافظات ومناطق المملكة لطلاب مدارس مراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية بمشاركة مدارس التعليم الخاص والأجنبي، حيث يتضمن الدوري مرحلتين من منافساته، بدأت مرحلته الأولى الحالية بالتصفيات الأولية بين جميع المدارس، يليها مرحلة تصفيات دور الستة عشر (بطولة النخبة) التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك القادم كبطولة مجمعة.

وتشهد مرحلة التصفيات الأولية مشاركة 5441 فريقاً لكل فئة عمرية موزعة على 1000 مجموعة، يتنافسون فيما مجموعه 6000 مباراة، بحيث يتوج بطل واحد لكل فئة عمرية عن كل منطقة، بينما خصصت المرحلة الثانية (بطولة النخبة) للفئتين العمريتين، أقل من 15 سنة، وكذلك أقل من 18 سنة، وذلك بمجموع 1000 فريق لكل فئة عمرية موزعة على 250 مجموعة، سيتنافسون في 1500 مباراة عن كل فئة عمرية حتى الوصول إلى بطل المنطقة، بحيث يتواجهون في دور الـ 16.

ويشرف على منافسات دوري المدارس ميدانياً عدة لجان، فنية وإدارية وتحكيم وإعلامية وطبية بإشراف ومتابعة من اللجنة الإشرافية العليا، ويدير المباريات 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما تتابع الدوري لجنة فنية عبر تقنية فيديو خاصة لمراقبة أداء اللاعبين ورصد الموهوبين منهم.

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