، "الحسين" يبحث مع مدير شرطة الرياض سبل دعم التعاون المشترك ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسبن؛ مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه.
وبحث الجانبان سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض والشرطة بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني.
وأكد مدير عام شرطة المنطقة، اللواء المطيري، أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ محمد بن زيد التميمي، ورئيس هيئة الرياض، الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.
"الحسين" يبحث مع مدير شرطة الرياض سبل دعم التعاون المشتركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسبن؛ مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه.
وبحث الجانبان سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض والشرطة بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني.
وأكد مدير عام شرطة المنطقة، اللواء المطيري، أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ محمد بن زيد التميمي، ورئيس هيئة الرياض، الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
07:19 PM
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئات
زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسبن؛ مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه.
وبحث الجانبان سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض والشرطة بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني.
وأكد مدير عام شرطة المنطقة، اللواء المطيري، أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ محمد بن زيد التميمي، ورئيس هيئة الرياض، الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.
، "الحسين" يبحث مع مدير شرطة الرياض سبل دعم التعاون المشترك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحسين" يبحث مع مدير شرطة الرياض سبل دعم التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.