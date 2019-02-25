عبدالرحمن بن مساعد يرد على هجوم مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان

وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، هجوم جمال ريان، مذيع قناة “الجزيرة” القطرية، بأنه “أمر حسن”، معتبرا أنه “ليس هناك أسوأ” من تلقي الإشادة من شخص مثله، على حد قوله.

ونشر عبدالرحمن بن مساعد صورة من تغريدة لجمال ريان فيها خبر عن تصريحات منسوبة للشيخ القطري سعود بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي الريان، يقول فيها إن عبدالرحمن بن مساعد “لن يحصل على منصب بشتم قطر”.

وعلق بن مساعد قائلاً : “بعيداً عن أنني لم يسبق أن استخدمت الشتيمة أو البذاءات أو التلفيق والكذب تجاه أي أحد، وإنما كنت أدافع بالحجة والمنطق عن بلادي تجاه ما تتعرض له من هجوم.. أن يهاجمني جمال ريان والمدعو سعود أمرٌ حسن.. ليس هناك أسوأ من أن يشيد بك أمثالهما”.

ولحق عبدالرحمن بن مساعد تغريدته بأخرى، قال فيها: ” كثر ما أفرح بمدحي من كريم.. كثر ما أفرح بذمي من نذل! أحمد المولى على الفضل العظيم.. زادني عز وزاد النذل ذل”.