حساب المواطن يكشف آلية التسجيل حال إيقاف الدعم بسبب وفاة الأب

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية التسجيل بالبرنامج في حالة وفاة الأب ووجود الأم التي كانت تابعة له، مشيرًا إلى أنه لا يشترط حذف الحساب.

وتلقى البرنامج -عبر حسابه الرسمي خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- تساؤلًا من أحد المستفيدين جاء فيه: «توفي أبي، وكانت أمي تابعة له وتم إيقاف الدعم بسبب الوفاة؛ فهل أحذف الحساب وأنشئ حسابًا للأم».

ورد برنامج حساب المواطن، على تساؤل المستفيد في تغريدة بيَّن خلالها أنه لا يشترط حذف الحساب في هذه الحالة، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية «أرملة» وإضافة الأبناء تابعين لها، وإضافة المستندات المطلوبة، التي تشمل صك حصر الورثة، أو صك ولاية، أو إثبات احتضان.

وكان المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أوضح أن 44٪ من المواطنين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ15 (شهر فبراير 2019م) من حساب المواطن.

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وقال القحطاني، إن أرباب الأسرة في الدفعة الـ15، بلغوا 2.2 مليون رب أسرة، وبلغت نسبة الذكور المستفيدين 93%، ونسبة الإناث المستفيدات 7%، مشيرًا إلى أن عدد المستقلين المستفيدين من دفعة شهر فبراير بلغ 1.4 مليون مواطن؛ نسبة الذكور منهم 47%، ونسبة الإناث 53%.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن، أوضح في وقت سابق، أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل أو تحديث المعلومات في البرنامج، مشيرًا إلى أن أنواع الدخل الواجب الإفصاح عنها، تتمثل في «الراتب الشهري، والراتب التقاعدي، والنشاط التجاري، ومصادر دخل أخرى».

ونوه البرنامج بأن الراتب الشهري هو المرتب الوظيفي، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري، أو قطاع غير ربحي، الذي يشمل إجمالي الراتب مُتضمنًا البدلات والعلاوات. أما الراتب التقاعدي، فهو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن شهريًّا، بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري.

أما النشاط التجاري، فيتمثل في العوائد الناتجة من الأنشطة التجارية والاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة. وفيما يتعلق بمصادر الدخل الأخرى، فهي أي مصدر دخل من مصادر أخرى، كبرامج الدعم الحكومية «حافز، ساند» ومكافأة الأئمة وغيرها.