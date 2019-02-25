خادم الحرمين يلتقي رئيس جمهورية قبرص

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية؛ رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب القبرصي، المتحدث الرسمي برودروموس برودرومو، والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط أندريس كاكوريس، ومسؤول المكتب الدبلوماسي فيليبا كارسيرا.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة إلى أعمال هذه القمة؛ حيث وصل مساء السبت الماضي إلى شرم الشيخ، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت، أمس الأحد، فعاليات القمة العربية الأوروبية، تحت شعار «في استقرارنا نستثمر»، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية؛ حيث تتناول القمة مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، والتجارة والاستثمار، والهجرة، ومواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

وألقى خادم الحرمين الشريفين، أمس الأحد، كلمة شاملة بالقمة العربية الأوروبية التي شهدتها مدينة شرم الشيخ المصرية، كشف خلالها عن أزمات المنطقة، والحلول المناسبة لإنهائها.

حيث أكد الملك سلمان، أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

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وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، مُؤكدًا ضرورة انصياع الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران، لإرادة المجتمع الدولي.

كما جدد دعوة المملكة إلى الحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وفقًا للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، مُثمنًا الجهود الأوروبية الداعمة لذلك.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية. وفي القمة الأخيرة لقادة الدول العربية التي استضافتها المملكة والتي سُميت «قمة القدس»، تمت إعادة تأكيد الموقف الثابت تجاه استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن المملكة العربية السعودية، عانت -مثل الدول الأخرى- من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كل الأصعدة، بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية.

وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل.

وتابع: «إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة، ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها».

وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.

وأكد أن المملكة من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية، لا تتأخر في تأدية واجباتها الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي.