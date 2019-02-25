حضور سعودي فاعل في مؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة

تشارك الاتصالات السعودية في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية، بمعرض عن خدماتها الحديثة وحلولها الرقمية، وهي المشاركة السادسة على التوالي في أحد أهم المناسبات العالمية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وجاءت المشاركة بحضور رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر.

واستعرضت STC منصة لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية لتعزيز حماية المؤسسات السعودية الحساسة، وحلولًا متعددة باستخدام البيانات لتطوير (إدارة الحشود) للمساهمة في تطوير تجربة الحج المستقبلية.

وضم المعرض تقنيات في مجال الواقع الافتراضي، ولوحة تحكم تتيح لمراكز عمليات الشبكة ومراكز عمليات أمن المعلومات رؤية أوضح لعملياتهم ومؤشرات أدائهم الرئيسية، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز، التي تهدف إلى تزويد العمليات الميدانية بحل يعتمد على تحديد الوصول إلى المواقع الجغرافية في الوقت الدقيق، بما يساهم في رفع إنتاجية العمليات الميدانية بشكل ملحوظ ويقلل الزمن اللازم لها بنسبة 10%.

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وفي مجال الخدمات الرقمية عرضت STC خدمة (رقمنة العدادات التناظرية) التي تستخدم كعدادات المياه والكهرباء والغاز، على نطاق واسع في المنازل والمراكز التجارية ومختلف المجالات الصناعية، إضافة إلى مختبر تفاعل العملاء، الذي يحتوي على وسائط التواصل بين STC وعملائها، لا سيما خدمة 900 النصية وأجهزة الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة.

كما استعرضت الشركة خدمات «أتمتة العمليات الروبوتية»، وطريقة تفاعلها في العمليات والنشاطات المعقدة في العديد من الأنظمة والقطاعات داخل الشركة؛ إذ تتطلع الشركة إلى أتمتة 70% من عملياتها الحالية بحلول نهاية عام 2019.

كما تشارك الاتصالات السعودية بمنصة «#هاذي_السعودية» التي تهتم أساسًا بإعادة اكتشاف المملكة العربية السعودية بمنظور جديد، وإبراز المواهب والتراث الوطني؛ حيث قدم فنانون تشكيليون ورسامون سعوديون، عروضًا مبهرة في فن النقش على طريقة منطقة عسير «فن القط».

كما ستوقع الشركة عددًا من الاتفاقيات المهمة لتمكين الخدمات الرقمية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم. وستستعرض STC خدماتها وحلولها الرقمية بما يجسد دورها كممكن رقمي رائد.