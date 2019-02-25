نائب أمير مكة يستعرض مشاريع الكهرباء والنقل بالإمارة

اطلع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مشاريع الكهرباء والنقل بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير مكة، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي، حيث استعرض الأمير أيضًا سبل رفع مستوى التنسيق بين الجهتين بما يضمن تسريع الإنجاز، وفقًا للحساب الرسمي لإمارة مكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت شركة إيمار السعودية لأعمال الطاقة المحدودة، وقعت عقد شراكة استراتيجية تضامنية مع شركةSZM SchaltanlagenZubehör Bad Muskau GmbH الألمانية المتخصصة في إنتاج وتطوير قواطع الدوائر الكهربائية، وذلك كداعم فني لمشاريع الكهرباء للجهد المتوسط في المملكة، بهدف ضمان استفادة جميع المواطنين والمواطنات من الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الكهرباء.

Advertisements

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اعتمدت خلال العام 2017 وثيقة بعنوان «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة»، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمواكبة التطورات التي تشهدها مختلف دول العالم في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030؛ التي تتبنى استراتيجية مخططة في هذا المجال.

كما تستهدف «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة»، العمل على تهيئة بيئة مناسبة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في أنحاء المملكة كافة، باتخاذ الخطوات اللازمة لتبني ودعم أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، على أن يتم ذلك من خلال الإطار التنظيمي الذي تشمله الوثيقة بهدف ربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق جميع أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة مع إتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء، الأمر الذي يتيح للمستهلكين في المملكة تصدير الفائض عن استهلاكهم منها إلى شبكة التوزيع العامة، وذلك بحسب الضوابط المحددة في الوثيقة.

كما تتضمن الوثيقة جميع الشروط والمتطلبات التنظيمية، التي تهدف من خلالها إلى مزيد من الفعالية في بناء تلك الأنظمة وتركيبها، مع اتخاذ التدابير اللازمة نحو تأمين الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وضمان جودة عمليات الصيانة في جميع المنشآت بما يحقق أمنها وسلامتها حفاظًا على سلامة المواطنين.