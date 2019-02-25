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مؤسسة التقاعد تعلن إيداع المعاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر فبراير

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دعت المستفيدين إلى التأكد من حساباتهم لدى البنوك

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الاثنين، عن إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر فبراير 2019م، داعيةً المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء إلى مراجعة حساباتهم البنكية.

ووجَّهت المؤسسة المستفيدين بالتأكد من حساباتهم لدى البنك، أو الاتصال على الرقم المجاني (8001248889).

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يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد وجه في ديسمبر من العام الماضي، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) ريال.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين، آنذاك، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10%)؛ وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وجاءت أوامر خادم الحرمين حرصًا منه على تلمُّس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

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