بالصور.. الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى ملتقى عالمية اللغة العربية بجامعة جازان

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم الاثنين، ملتقى عالمية اللغة العربية الذي تنظمه جامعة جازان؛ وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.

وألقى مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، كلمة استعرض خلالها أهمية الملتقى في تسليط الضوء على اهتمام الدولة بنشر اللغة العربية.. لغة القرآن الكريم ولغة الانتماء الوطني، مؤكدًا حرص الجامعة على إبراز أهمية اللغة العربية وعالميتها المعترف بها في الأمم المتحدة.

وأشار القحطاني إلى أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى إبراز دور المملكة وجهودها وإسهاماتها الفاعلة في تعزيز مكانة اللغة العربية والأدب العربي؛ حيث يشارك نخبة من علماء اللغة العربية من جامعة جازان وخارجها من خلال أربع جلسات علمية مكثفة.

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وأوضح القحطاني أن جامعة جازان والجامعات السعودية تقدم دورًا مكملًا لمهام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

كما أثنى مدير جامعة جازان، على اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان بالنيابة لكافة الملتقيات والندوات والبرامج التي تشهدها الجامعة؛ ما يُسهم في تعزيز ونجاح تلك الملتقيات وصولًا إلى أهدافها المرسومة.

إثر ذلك، تابع الحضور عرضًا عن جهود جامعة جازان في تعليم اللغة العربية من خلال برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي يستفيد منه مئات الطلاب من مختلف دول العالم، كما تابع الحضور عرضًا آخر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورسالتها ورؤيتها الثقافية، ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة جازان بالنيابة ضيوف الملتقى والمتميزين من طلاب برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.