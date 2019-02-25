السعودية اليوم / جمرك الرقعي يحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 58



حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

شارك جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن اليوم احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ (58)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين , حيث استقبل منسوبو الجمرك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي سامي السليمان المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والأعلام وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين فيما زيّنت الساحات الجمركية بالأعلام الكويتية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.

وأوضح السليمان أن مشاركة الجمارك

‏ // انتهى //

19:40ت م

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حفر الباطن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسشارك جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن اليوم احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ (58)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين , حيث استقبل منسوبو الجمرك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي سامي السليمان المسافرين القادمين من دولة الكويت بالورود والأعلام وتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين فيما زيّنت الساحات الجمركية بالأعلام الكويتية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.وأوضح السليمان أن مشاركة الجمارك السعودية أفراح دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومها الوطني الذي يُمثل لنا جميعًا في المملكة مناسبةً غالية على قلوبنا، وتجديدًا لأواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين، مؤكداً أن هذه الاحتفالية كانت تعبيرًا من جميع العاملين بالجمرك عن فرحتهم بهذا اليوم وحرصهم على مشاركة الشعب الكويتي الشقيق احتفاليته وفرحته بهذه المناسبة.‏ // انتهى //19:40ت م0260

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