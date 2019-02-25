السعودية اليوم / مطار الملك فهد الدولي يحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ58 لدولة الكويت



الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

احتفل مطار الملك فهد الدولي اليوم، بذكرى اليوم الوطني الثامن والخمسين لدولة الكويت الشقيقة، حيث ازدانت أرجاء المطار بالأعلام الكويتية وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية للأشقاء من أهل الكويت.

وقام منسوبو شركة مطارات الدمام بتوزيع باقات الورد للركاب القادمين من دولة الكويت إلى مطار الملك فهد الدولي على شركات الطيران الكويتية والسعودية، بمشاركة جميع القطاعات العاملة في المطار، للتعبير عن قوة التلاحم بين البلدين وشعبهما إذ يعد احتفال مطار الملك فهد الدولي جزء من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي .

وقد خصصت شركة مطارات الدمام ركناً خاصاً لالتقاط الصور للمسافرين بجانب العلم الكويتي والذي حظي بإقبال كبير من رواد المطار، وقامت الشركة أيضاً بوضع بعض الأغاني الكويتية الوطنية لتتردد في جميع أركان المطار احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب السعودي، وقد جاء الاحتفاء ضمن مشاركة شركة مطارات الدمام للأخوة الأشقاء في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني، خصوصا مع عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت.

// انتهى //

18:53ت م

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الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساحتفل مطار الملك فهد الدولي اليوم، بذكرى اليوم الوطني الثامن والخمسين لدولة الكويت الشقيقة، حيث ازدانت أرجاء المطار بالأعلام الكويتية وازدهرت شاشات العرض بمختلف العبارات الترحيبية للأشقاء من أهل الكويت.وقام منسوبو شركة مطارات الدمام بتوزيع باقات الورد للركاب القادمين من دولة الكويت إلى مطار الملك فهد الدولي على شركات الطيران الكويتية والسعودية، بمشاركة جميع القطاعات العاملة في المطار، للتعبير عن قوة التلاحم بين البلدين وشعبهما إذ يعد احتفال مطار الملك فهد الدولي جزء من احتفالات المملكة باليوم الوطني الكويتي .وقد خصصت شركة مطارات الدمام ركناً خاصاً لالتقاط الصور للمسافرين بجانب العلم الكويتي والذي حظي بإقبال كبير من رواد المطار، وقامت الشركة أيضاً بوضع بعض الأغاني الكويتية الوطنية لتتردد في جميع أركان المطار احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب السعودي، وقد جاء الاحتفاء ضمن مشاركة شركة مطارات الدمام للأخوة الأشقاء في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني، خصوصا مع عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت.// انتهى //18:53ت م0242

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