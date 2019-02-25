السعودية اليوم / أمطار على محافظة سراة عبيدة



ظهران الجنوب 20 جمادي الأخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على محافظة سراة عبيدة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

18:52ت م

0241



ظهران الجنوب 20 جمادي الأخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسهطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على محافظة سراة عبيدة .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //18:52ت م0241

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