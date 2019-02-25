السعودية اليوم / الملتقى الإداري والمالي بتعليم الأحساء

الأحساء 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء اليوم فعاليات الملتقى الإداري والمالي في نسخته الثانية للعام المالي الحالي بحضور وكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان والمدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بالغنيم وذلك في مدارس الكفاح الأهلية بالهفوف.وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء فهد بن سالم الخوفي، أن الإدارة العامة للتعليم في الأحساء حققت المركز الثاني على مستوى إدارات العموم في المملكة في نسبة الصرف من ميزانيتها للبنود التشغيلية في العام المالي المنصرم 2018م، بإجمالي مصروفات بلغت 78.16 مليون ريال مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التخطيط المبكر، والمتابعة المستمرة "أسبوعيًا" من خلال فريق إتمام من فريق العمل المختص بمهمة إنجاز ومتابعة أعمال بنود الصرف المالي من خلال التعامل السريع مع جميع المعوقات أثناء سير العمل، والتنسيق والتواصل المستمر مع المسؤولين بالإدارة ووزارتي التعليم والمالية، والتحفيز وتكريم للإدارات المنجزة والتي حققت كفاءة عالية في أوجه ونسب الصرف المخصصة لكل قطاع، وفق خطة مزمنة والعمل الجماعي المتواصل عبر مجموعات تطبيق التراسل الفوري على أجهزة الاتصالات الحديثة حتى ساعة إغلاق الحساب الختامي .وأضاف أن فريق "إتمام"، يعقد اجتماعاته كل يوم اثنين لمناقشة اعتماد خطط الصرف السنوية، ومتابعة نسب الصرف أسبوعياً، ومناقشة معوقات الصرف التي تطرأ طوال العام، وإصدار التوصيات والقرارات لمعالجتها، ودراسة وتطور إجراءات وأساليب العمل المالية، كاشفاً أنه عقد 25 اجتماعاً لفريق "إتمام" خلال 2018م، أصدر 102 توصية، تم تنفيذ 95 توصية، و7 قيد التنفيذ، ومناقشة 143 عملية تنافسية.ووبين أن الملتقى ناقش ، ميزانية العام المالي المنصرم 2018م ، واستعراض ميزانية العام الحالي 2019م، وتوزيع بند المصاريف السفرية وبند مكافآت الموظفين، والمنافسات المخطط لطرحها هذا العام لكل قطاع .كما تم حوار مفتوح مع المديرالعام للتعليم في الأحساء، وإعلان نتائج أداء الإدارات وتكريم فريق العمل، بالإضافة إلى مناقشة المنافسات المخطط لطرحها العام الحالي لكل قطاع، وتحديد احتياج كل قطاع من البنود المتاحة، وهي: قطاع الشؤون المدرسية، وقطاع الشؤون التعليمية "بنين ،وبنات"، قطاع شؤون المباني، قطاع الإدارات التابعة لسعادة المدير العام، قطاع إدارة الموارد البشرية، قطاع الإدارات التابعة للشؤونالإدارية والمالية.من جهته أشاد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان خلال كلمته بالملتقى بالجهود المبذولة من إدارة تعليم الأحساء تجاه ماتم إنجازه بالميزانية المالية للعام المنصرم، وما تم التخطيط له للعام المالي الحالي مما له طيب الأثر وساهم في تحقيق الأهداف المرسومة وأجاب خلال اللقاء المفتوح على استفسارات الحضور من مديري الإدارات المشاركين والقيادات التعليمية بالإدارة مثمنًا لهم تفاعلهم مع ماتم طرحه خلال الملتقى من محاور تمت مناقشتها .// انتهى //18:50ت م0239