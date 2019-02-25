السعودية اليوم / تكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي لإعداد نظام داخلي للاتحاد



عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

كلفت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الـ 29 ، في اجتماعها المنعقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم، الأمانة العامة للاتحاد بإعداد النظام الداخلي للاتحاد وفق التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي.

وسترفع اللجنة المصغرة قرارها بشأن النظام الداخلي والميثاق، إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد لدراسته واتخاذ القرار المناسب في اجتماعها المقرر الخميس المقبل.

وستضع اللجنة التنفيذية للاتحاد بدورها التعديلات أمام رؤساء وفود البرلمانات العربية خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الـ 29 ، الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني في الثالث والرابع من مطلع الشهر المقبل.

وتتكون اللجنة من عدد من الشعب البرلمانية الممثلة للمملكة العربية

// انتهى //

18:39ت م

0233



عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسكلفت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الـ 29 ، في اجتماعها المنعقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم، الأمانة العامة للاتحاد بإعداد النظام الداخلي للاتحاد وفق التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي.وسترفع اللجنة المصغرة قرارها بشأن النظام الداخلي والميثاق، إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد لدراسته واتخاذ القرار المناسب في اجتماعها المقرر الخميس المقبل.وستضع اللجنة التنفيذية للاتحاد بدورها التعديلات أمام رؤساء وفود البرلمانات العربية خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الـ 29 ، الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني في الثالث والرابع من مطلع الشهر المقبل.وتتكون اللجنة من عدد من الشعب البرلمانية الممثلة للمملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والصومال، والعراق، وفلسطين، والكويت، والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.// انتهى //18:39ت م0233

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