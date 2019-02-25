السعودية اليوم / محافظ بني حسن يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية



الباحة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م

رأس محافظ بني حسن رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية, بحضور الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

‎وبدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ بني حسن رحب فيها بالحضور مؤكداً على توجيهات أمير منطقة الباحة حيال الحرص والإهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها, وتكثيف البرامج التوعوية والوقائية وإشتراطات السلامة من الحريق في المنشآت الحكومية والعمل وفق ما اسند للجنة من مهام .

‎بعد ذلك جرى مناقشة جدول الأعمال والمتضمن عددا من النقاط منها درء مخاطر الأمطار والسيول، والتعاون بين الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود وفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل ‎جهة وبما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين مع استكمال الوقوف على الآبار المكشوفة ومعالجة وضعها وخطورتها, بالإضافة إلى استحداث طرق طوارئ بالمنتزهات والغابات لسرعة الوصول لأي حادث لا قدر الله, والعمل على إزالة المخلفات من عبارات وقنوات التصريف من قبل الجهات المعنية .

//انتهى//

18:36ت م

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الباحة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 مرأس محافظ بني حسن رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية, بحضور الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.‎وبدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ بني حسن رحب فيها بالحضور مؤكداً على توجيهات أمير منطقة الباحة حيال الحرص والإهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها, وتكثيف البرامج التوعوية والوقائية وإشتراطات السلامة من الحريق في المنشآت الحكومية والعمل وفق ما اسند للجنة من مهام .‎بعد ذلك جرى مناقشة جدول الأعمال والمتضمن عددا من النقاط منها درء مخاطر الأمطار والسيول، والتعاون بين الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود وفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل ‎جهة وبما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين مع استكمال الوقوف على الآبار المكشوفة ومعالجة وضعها وخطورتها, بالإضافة إلى استحداث طرق طوارئ بالمنتزهات والغابات لسرعة الوصول لأي حادث لا قدر الله, والعمل على إزالة المخلفات من عبارات وقنوات التصريف من قبل الجهات المعنية .//انتهى//18:36ت م0230

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