السعودية | معرض “الفهد روح القيادة” يختتم محطته الخارجية الأولى بدولة الكويت.. ويكرم فريق العمل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:45 مساءً, 25 فبراير 2019 م

الكويت - فهد المريخي

نظمت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بنعبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” اليوم (الاثنين) في مركزالشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، الحفل الختاميللمعرض، فيما يختتم المعرض غدا الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩ محطته الخارجية الأولى والنسخة الرابعة بالكويت، معلناًبذلك انتقال المعرض إلى محطته الخامسة والتي سيتمالإعلان عنها قريباً.

وشهد الحفل الختامي تكريم فريق عمل المعرض بحضورنائب سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويتالدكتور حسن الانصاري، ومديرة إدارة المراكز الثقافيةبالديوان الأميري الكويتي المهندسة سحر العقاب، وعضواللجنة التنفيذية المدير التنفيذي للمعرض الأستاذ خالدالسليمان.

وقال الأستاذ خالد السليمان خلال حفل التكريم: “أتوجهبالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للمعرض وعلى رأسهمصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد على دعمهمالمستمر لإنجاح المعرض، كما أشكر سفارة خادم الحرمينالشريفين بالكويت والقائمين على مركز الشيخ جابر الأحمدالثقافي والجهات الحكومية بدولة الكويت على تقديمهم جميعالتسهيلات والدعم اللازم، كما أشكر أعضاء فريق العملالذين أثبتوا قدرتهم على أداء المهمة على أكمل وجه”.

بدورها، أكدت أن معرض “الفهد.. روح القيادة” رسخ عمقالعلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومشاعرالأخوة الراسخة بين البلدين، لافتة إلى المعرض يعد من أكبرالفعاليات التي نظمت بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافيمنذ تدشينه، وتقدمت بالتهنئة للقائمين على المعرض بالنجاحالذي وصفته بالباهر.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة التنظيمية أهالي وزوار دولةالكويت إلى استثمار اليوم الأخير لزيارة المعرض، موضحةأن الزوار اطلعوا طوال فترة المعرض على سيرة الملك الراحلفهد بن عبدالعزيز من خلال ما تم توفيره من أسلوب شيقفي تلقي المعلومات من خلال عرض بانورامي للمحتوى،والمتمثل في استخدام الشاشات والصور بما في ذلك تقنيةالهولوجرام، كما أطلعوا على مقتنياته الشخصية والأوسمةوالأوشحة التي تقلدها ووثائق رسمية ومخططات عدة وأفلاموثائقية، وعلى ما يزيد عن 1000 صورة بعضها نشر لأولمرة.

ولفتت إلى أن المعرض شهد تخصيص جناحاً خاصاًللعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، إذيتميز هذا المعرض عن سابقيه بصور تعرض للمرة الأولىعن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

وبينت اللجنة التنظيمية أن معرض الملك فهد حرص علىتعريف الجيل الجديد من الشباب على صور من الماضيالذي عاشته المملكة العربية السعودية في عهد “الفهد”، منخلال عرض عدد من المحطات المهمة التي عاشها منذ نشأتهفي كنف والده الملك عبدالعزيز، ثم تعيينه وزيراً للمعارف،وبعد ذلك تعيينه وزيراً للداخلية ثم النائب الثاني وولياً للعهد،وصولاً إلى مبايعته ولياً للعهد ثم ملكاً للمملكة، فيما أظهرتمجموعة الصور التاريخية الدور القيادي للفهد في تمثيلهللمملكة في العديد من المناسبات والأحداث التاريخية المهمة،حيث تستعرض لقاءاته بعدد من قادة الدول العربيةوالإسلامية والصديقة، التي حرص طوال فترة خدمته لهذاالوطن – وزيراً ثم ملكاً – على توطيد العلاقات الثنائية بينالمملكة ودولهم الشقيقة أو الصديقة، خدمة لمصالح بلادهوشعبها العزيزين عليه. مؤكدة أن المعرض شكل فرصة مهمةللمهتمين بدراسة التاريخ السعودي الحديث من جميع جوانبهالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كونه يبرز ملامحمتنوعة عنها، وكذلك مثل فرصة مهمة لأولئك الذين يستهويهمالإطلاع على المقتنيات الشخصية، كالسيارات والهواتفوالمخطوطات وغيرها.

كما أطلق معرض وفعاليات الملك فهد بن عبدالعزيز، ندواتخاصة استمرت لمدة ٤ أيام منحت فرصة للزوار للتعرف علىالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولةالكويت ومتانتها حتى يومنا الحاضر، إضافة إلى الفنوالثقافة، إذ تضمنت ندوة تاريخية، وندوة العلاقات السعودية- الكويتية، وأخرى فنية، في حين كان الزوار على موعد معأمسية شعرية لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بنمحمد.

يذكر أن اللجنة العليا قررت تمديد المعرض حتى يوم غداالثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩ لمشاركة دولة الكويت وشعبهااحتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.