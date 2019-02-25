شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بالتوسع فى برامج التثقيف الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين، والتعاون مع كافة القطاعات ، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي.
جاء ذلك خلالى استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية.
ووجه سموه على أهمية متابعة إنجاز المشاريع الصحية بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في أسرع وقت.
داعياً سموه لكافة العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة التوفيق والسداد.
من جانبه عبر الدكتور العريفي عن شكره وتقديره لسمو نائب امير المنطقة الشرقية على متابعته واهتمامه وتوجيهاته السديدة.
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