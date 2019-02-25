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وزير الحج يبحث ترتيبات الحجاج المغاربه

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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة ، سفير المملكة المغربية لدى المملكة ، الدكتور مصطفى المنصوري.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المغرب لهذا العام والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.

من جانبه أشاد السفير المغربي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ، ولى العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله- ، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.


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