شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - ابن الفقيدة - وعدد من أصحاب السمو الأمراء, وجمع من المواطنين.
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