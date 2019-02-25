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تشييع جثمان والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمها الله -, وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - ابن الفقيدة - وعدد من أصحاب السمو الأمراء, وجمع من المواطنين.


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