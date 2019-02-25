شكرا لقرائتكم هل يمكن لمريض التهاب الكبد ب الزواج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة على مزاعم أن المريض بالتهاب الكبد ب ممنوع من الزواج.

وأكدت الصحة أن التهاب الكبد ب لا يمنع الزواج، حيث يمكن للمصاب الزواج بأمان وذلك بعد إعطاء اللقاح للشخص السليم لرفع المناعة لزواج آمن، مشيرةً إلى أن الفيروس يتحول من نشط إلى خامل بالعلاج لفترة مؤقتة.

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أما لو كانت الأم مصابة فقالت الصحة إنه يتم تحصين الطفل المولود بلقاح للمناعة.



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