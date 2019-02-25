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شكرا لقرائتكم هل يمكن لمريض التهاب الكبد ب الزواج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الصحة على مزاعم أن المريض بالتهاب الكبد ب ممنوع من الزواج.
وأكدت الصحة أن التهاب الكبد ب لا يمنع الزواج، حيث يمكن للمصاب الزواج بأمان وذلك بعد إعطاء اللقاح للشخص السليم لرفع المناعة لزواج آمن، مشيرةً إلى أن الفيروس يتحول من نشط إلى خامل بالعلاج لفترة مؤقتة.
أما لو كانت الأم مصابة فقالت الصحة إنه يتم تحصين الطفل المولود بلقاح للمناعة.
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