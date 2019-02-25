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شكرا لقرائتكم دوائر وكأنها تلقت ضربة.. ما سر السحب الغريبة في سماء المملكة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
علق الراصد الجوي سامي بن عبيد الحربي، على ظاهرة غريبة ظهرت قبل أيام في السحاب بعدد من مناطق المملكة.
وأوضح الحربي أن الظاهرة الغريبة التي ظهرت في المملكة تعرف باسم “فولستريك”، وهي نادرة الحدوث، تتشكل كدوائر بيضاوية إلى حد ما وكأنها تلقت ضربة في المنتصف، مشيرًا إلى أن الظاهرة تحدث غالبًا بسبب أن درجة حرارة الماء فيها تكون أقل من الصفر، لكنها غير متجمدة في الوقت نفسه، بسبب عدم وجود جزيئات التنوي الجليدي.
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