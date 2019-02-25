شكرا لقرائتكم أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – رحمها الله – وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – ابن الفقيدة – وعدد من الأمراء، وجمع من المواطنين.



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