شكرا لقرائتكم لا تسافروا يوم الجمعة.. الحصيني: عاصفة ترابية متوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، من أجواء غير مستقرة يوم الجمعة المقبل.

وقال الحصيني: “من يسأل عن السفر أو الكشتات أو المناسبات في الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ودول الخليج يوم الجمعة.. الأجواء غير مستقرة رياح وغبار ممكن أن تنقلب الأجواء في أي ساعة.. احتاطوا لأنفسكم”.

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ولفت إلى أن هناك فرصة تشكل عاصفة ترابية بنسبة 60% خلال هذا اليوم.

وتوقع الحصيني في وقت سابق، نشاطًا للرياح المثيرة للغبار من خفيفة إلى متوسطة يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.



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