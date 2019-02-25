- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لا تسافروا يوم الجمعة.. الحصيني: عاصفة ترابية متوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، من أجواء غير مستقرة يوم الجمعة المقبل.
وقال الحصيني: “من يسأل عن السفر أو الكشتات أو المناسبات في الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ودول الخليج يوم الجمعة.. الأجواء غير مستقرة رياح وغبار ممكن أن تنقلب الأجواء في أي ساعة.. احتاطوا لأنفسكم”.
ولفت إلى أن هناك فرصة تشكل عاصفة ترابية بنسبة 60% خلال هذا اليوم.
وتوقع الحصيني في وقت سابق، نشاطًا للرياح المثيرة للغبار من خفيفة إلى متوسطة يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.
مختارات
- خبر سار من سند محمد بن سلمان للزواج لـ3 فئات مستفيدة
-
- فبراير 28 يومًا.. كم تبقى على إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر لا تسافروا يوم الجمعة.. الحصيني: عاصفة ترابية متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.