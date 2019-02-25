الان تتابع ترامب يتوقع عقد قمة للتوقيع على اتفاق مع الصين ينهي الحرب التجارية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، للتوقيع على اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤخرًا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري، بهدف إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.
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