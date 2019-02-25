الاستعلام برقم الاقامة عن هوية مقيم 1440 كيفية التحقق من صلاحية الهوية أبشر الأعمال

الاستعلام برقم الاقامة عن هوية مقيم حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة التحقق من صلاحية الهوية الكترونياً خلال الموقع الالكتروني ابشر بوزارة الداخلية، فقد كان العاملين بالسعودية سابقاً يعانون من صعوبة معرفة صلاحية الإقامة للمقيمين وتاريخ إصدارها وانتهائها عن طريق، مما حتم على الوزارة أن تجد وسيلة سهله للعاملين بالمملكة حتى يتمكنوا من استعلام عن الهوية لمقيم عن طريق تسجيل الدخول أبشر الأعمال بسهولة ويسر، لذا نقدم شرح كيفية استخدام بوابة الخدمات الالكترونية للمديرية العامة للجوازات السعودية وطريقة معرفة صلاحية الهوية برقم الإقامة الكترونيا.

الاستعلام برقم الاقامة عن هوية مقيم

خدمة التحقق من صلاحية الهوية للأفراد يمكن الاستعلام عن الهوية للوافدين والمقيمين بالسعودية من خلال خطوات بسيطة، نسردها لكم في عدد من النقاط:

أبشر تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية من خلال الرابط الرسمي.

على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية من خلال الرابط الرسمي. نختار من القائمة الرئيسية خدمة الاستعلامات الإلكترونية نضغط عليها.

تظهر لنا قائمة منسدلة تحتوى على العديد من خدمات ابشر الأعمال المتاحة يتضمنها خيار الجوازات قم بالضغط عليها.

تفتح قائمة منسدلة أخرى تشمل بعض الاستعلامات من بينها خدمة استعلام عن انتهاء الإقامة قم بالضغط عليها.

استعلام برقم الإقامة عن إقامة

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استعلام رصيد المدفوعات

تظهر صفحة بعنوان خدمة الاستعلام برقم الاقامة عن هوية مقيم وصلاحية إقامة، يتطلب منك إدخال رقم إقامتك في الخانة الخاصة به، ثم كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك، اضغط الآن على كلمة عرض فتظهر رسالة بكافة بيانات الإقامه، فإن كانت إقامة الوافد سارية تظهر لك رسالة تفيد بذلك مع التاريخ الذي ستنتهي فيه صلاحيتها.

بذلك تكون عزيزي المستعلم قد أتممت خطوات الاستعلام برقم الاقامة عن هوية مقيم بالسعودية، عبر تنفيذ الخطوات الصحيحة من أجل التحقق من صلاحية الهوية عن طريق تسجيل دخول رابط ابشر أعمال الجوازات السعودية.