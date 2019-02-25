شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث سبل تعزيز العلاقات مع وزير خارجية ليثوانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة شرم الشيخ اليوم (الاثنين)، وزير خارجية جمهورية ليثوانيا ليناس لنكيفيشيوس، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية التي اختتمت أعمالها اليوم.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.