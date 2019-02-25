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العساف يبحث سبل تعزيز العلاقات مع وزير خارجية ليثوانيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة شرم الشيخ اليوم (الاثنين)، وزير خارجية جمهورية ليثوانيا ليناس لنكيفيشيوس، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية التي اختتمت أعمالها اليوم.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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