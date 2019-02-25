- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن يبحث ترتيبات حجاج المغرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، في مكتبه بجدة، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المغرب لهذا العام والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.
وأشاد السفير المغربي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر بنتن يبحث ترتيبات حجاج المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.