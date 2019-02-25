شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشارك في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك وزارة التعليم في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المقام بمركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة 26-28 فبراير الجاري، الذي يشارك فيه أكثر من 550 جهة بالقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركة الوزارة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في مجال التعليم وتقنياته، كما ستعمل على تقديم أهم التقنيات والأنظمة التعليمية التي توصلت إليها.

وتقدم الوزارة لزوار جناحها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم، العديد من التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة في إيصال محتواها للخبراء والممارسين التربويين، إضافة إلى التعريف بالمنجزات التي حققتها على صعيد رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وسعيًا لإثراء المحتوى خصصت الوزارة لهذا العام مساحة لورش العمل، يقدم من خلالها عدد من الخبراء في مجال التعليم والمجالات ذات العلاقة مجموعة من المحاضرات والورش المختلفة لزوار المعرض على مدار اليوم.

ويتضمن جناح الوزارة كذلك الأذرع الاستثمارية التابعة لها مثل شركة تطوير التعليم القابضة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير للمباني، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، التي تعمل على مساندة قطاع التعليم في دورها الجوهري في تنفيذ برامج تطوير التعليم وتنمية الاقتصاد المعرفي، توافقا مع أهداف الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الوزارة دأبت على المشاركة في هذا المعرض منذ انطلاقته الأولى، وتأتي مشاركتها هذا العام اكمالًا لجهودها السابقة في التعريف بدور المملكة في قطاع التعليم وجلب الاستثمارات العالمية للمملكة.