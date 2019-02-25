شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الدفاع الجوي: خالد بن سلمان يتمتع بصفات قيادية حازمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، التهاني والتبريكات للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع. رفع قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، التهاني والتبريكات للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع. وقال الفريق الركن العمرو: يتمتع الأمير خالد بن سلمان بصفات قيادية حازمة اكتسبها خلال مسيرته العملية بالقطاعين العسكري والدبلوماسي، جعلته ينال ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ونائب خادم الحرمين بتعيينه نائباً لوزير الدفاع. ورفع باسمه واسم منسوبي قوات الدفاع الجوي كافة، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، ونائبه بمناسبة صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة ستسهم في رفع معنويات رجالنا الأوفياء وتشكل أبرز ملامح الترابط بين القيادة وشعبها.



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