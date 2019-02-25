باعوم والذيباني يقفان على إنتاج محطة الأوكسجين بمستشفى الجمهورية في عدن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) وقف وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني على إنتاج محطة الأوكسجين بمستشفى الجمهورية. وقف وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني على إنتاج محطة الأوكسجين بمستشفى الجمهورية. وأشاد وزير الصحة اليمني بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصلة في دعم القطاع الصحي باليمن. فيما أوضح الذيباني أن محطة الأوكسجين بمستشفى الجمهورية تمثل مصدراً مهماً في إنتاج الأوكسجين والمحطة واحدة من بين 11 محطة تم إنشاؤها على نفقة المركز في عدد من محافظات الجمهورية وهي: عدن وصنعاء وحجة والبيضاء وإب وصعدة وحضرموت وتعز وذمار ومأرب، بتكلفه إجمالية بلغت 1.440.720 دولارا أمريكيا.



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