شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3 أطنان من السلال الغذائية للنازحين في رازح بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 40 سلة غذائية تزن ثلاثة أطنان على النازحين والمتضررين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، يستفيد منها 240 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.

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