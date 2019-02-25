- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 3 أطنان من السلال الغذائية للنازحين في رازح بصعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صعدة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 40 سلة غذائية تزن ثلاثة أطنان على النازحين والمتضررين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، يستفيد منها 240 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.
صور
صور
صور
صور
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 3 أطنان من السلال الغذائية للنازحين في رازح بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.