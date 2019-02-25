شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية: خالد بن سلمان سيرتقي بأداء وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

هنأ قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلوييط، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.

وقال: «إن تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع سيسهم بالارتقاء بمستوى الوزارة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة»، مشيراً إلى أن الأمير خالد بن سلمان خير من تناط به هذه المهمة في مرحلة تطوير وإعادة بناء هذه القوات التي دائماً تحظى بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين ونائبه.

وأكد أن المكرمة الملكية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة هي لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ونائب خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها الأمن والرخاء.