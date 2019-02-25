الملك سلمان للسيسي: دوركم بارز في إنجاح القمة العربية الأوروبية ونتائجها الإيجابية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ)بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته مصر، فيما يلي نصها:
"فخامة الأخ الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس... لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.
ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.
وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".
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