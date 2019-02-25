وزير الداخلية: دعم القيادة لأبناء الوطن من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة غير مستغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريما من القيادة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود إن الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين ونائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ونائبه.